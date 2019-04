Formula E, i romani non la prendono bene

I commenti dei romani sulla pagina Facebook di ABB Formula

Battute, proteste e tanti insulti. Alla vigilia della Formula E sulle strade della Capitale, e nel giorno in cui il vicepremier Di Maio elogia l'iniziativa durante la visita ai paddock, i romani non la prendono bene e decidono di sgolarsi sulla pagina social ufficiale dell'evento, lamentandosi dei disagi e del traffico che ha paralizzato il quadrante sud della città e scagliandosi contro l'amministrazione e, soprattutto, su "ste lavatrici che magari ve schioppeno". Con, a condire il tutto, una lunga serie di "mortac.." - 'vostra', più che altro - utilizzati come efficace rafforzativo.

Tante le lamentele dovute alla chiusura delle strade e alle conseguenti deviazioni: "Un'ora e mezza oggi dalla Pisana a Fiumicino"; "2 ore per arrivare a lavoro... L'anno prossimo se me chiudete l'Eur mi faccio esplodere"; "Li mortac.. vostra e del traffico che avete causato". "Magari ve staccano la corrente"; "Tutto sto casino per vedere 4 macchinine a pile". Perché per evitare "i casini che hanno creato ar Comune", del resto, "ero bono pure io a fare il piano mobilità chiudendo le strade. State "sequestrando" la popolazione in mezzo al traffico", la protesta.

Ai commentatori sembra quasi inutile ribadire, ma "con tutta onestà", come fosse "difficile trovare un posto peggiore per realizzare un circuito dove far correre le vostre macchinine". Il perché? Presto detto: "Ci prendono per il cu.. in tutto il mondo per le buche, e loro che fanno la pista per le macchine". E visto che "non basta tutta la settimana tra manifestazioni e scioperi, ora anche la domenica", ecco che qualcuno spera almeno "che piova e vi vadano in corto le batterie...".

Ecco spuntare quindi chi suggerisce soluzioni alternative di percorso: "Ma a Vallelunga non ce potevano andare?". Chissà, ma di sicuro - sostengono - a Roma "non volevano la F1 e fanno corre li ferri da stiro". E se gli admin della pagina pubblicano la foto della distesa di macchine elettriche, sullo sfondo di Piazza di Spagna, commentando con un "The Electric Gladiators have arrived in Rome" - "I Gladiatori Elettrici sono arrivati a Roma" -, ecco pronta la risposta piccata: "I gladiatori - ribattono - siamo NOI che nemmeno con lo scooter riusciamo a camminare!". Senza 'vostra', almeno stavolta.