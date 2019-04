Entra in un bar e uccide un uomo

(Fotogramma)

Un uomo, originario di Baiso, un paesino dell'Appennino reggiano, è morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, calibro 257, alla testa, sparato al Blue Bar di Rondinara di Scandiano (Reggio Emilia), in via Perdiano. I carabinieri di Reggio Emilia, che indagano sull'accaduto, hanno già individuato e fermato l'aggressore, si tratta di un uomo proveniente dallo stesso paesino della vittima e si ipotizzano acredini personali tra i due. L'uomo è entrato nel bar e, a bruciapelo, ha colpito la vittima. E' stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri.