Crollo scuola, ferita maestra incinta e bimbi contusi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Crolla una parete in una scuola: ferita la maestra, cinque bimbi contusi. E' successo nell'istituto scolastico 'Tenente De Rosa' su corso Umberto I a Sant'Anastasia. Sul posto il sindaco Lello Russo con alcuni consiglieri comunali, i vigili urbani e il personale del 118, arrivato dopo la chiamata di allarme dei carabinieri. Alcuni testimoni raccontano di aver visto i bambini in lacrime scappare dal plesso scolastico subito dopo il crollo in cui è rimasta ferita una donna incinta, insegnante in servizio nella scuola elementare e cinque bambini sono rimasti contusi. La parete crollata è in siporex e serviva per dividere due aule. A causarne il cedimento potrebbe essere stata una pressione troppo forte sulla parete.