Muore bimbo di 2 anni, indagini

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Un bimbo di due anni e mezzo è morto a Piedimonte San Germano, a pochi chilometri da Cassino, nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto. Il giallo inizia alle 16,30 quando un testimone chiama il 118 spiegando di un bimbo gravissimo, ormai privo di conoscenza. Sul posto atterra un elisoccorso ma nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, per il piccolo non c'è nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri di Frosinone il mistero si complica, qualcuno sente la madre dire: 'Me l'hanno ucciso, l'hanno investito'. Nessuna traccia dell'auto pirata, neppure ricostruendo il percorso in strada, viene però trovata dai militari. La donna, portata ora al pronto soccorso di Cassino, sarà ascoltata dal magistrato.