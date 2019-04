Tangenti ed estorsioni, arrestato ex assessore Ferentino

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Disposto l'arresto di un ex Assessore del comune di Ferentino. L'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, è eseguita dai carabinieri della Compagnia di Tivoli.

La misura cautelare è corollario del prosieguo delle indagini che il 7 marzo scorso hanno permesso di arrestare 5 persone - tra cui un consigliere comunale di Ferentino (Frosinone) - indiziate di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver chiesto una tangente a un imprenditore di Tivoli che si era aggiudicato la gara di ampliamento del cimitero comunale di Ferentino.



In tale contesto è emerso il coinvolgimento anche dell'ex assessore: in particolare, lo stesso si sarebbe accordato con il consigliere tratto in arresto per la divisione della tangente e avrebbe avallato la decisione di rivolgersi a esponenti della criminalità organizzata per indurre l'imprenditore a cedere alla richiesta estorsiva.