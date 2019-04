Greta in piazza a Roma

(Ipa)

"Siamo scesi in piazza non perché possiate farvi i selfie, ma perché agiate. Vogliamo rimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre speranze". Greta Thunberg ha le idee chiare. La giovane attivista, che ieri è stata ospite a palazzo Madama per il convegno 'Clima: il tempo che cambia - E' tempo di cambiare', oggi scenderà in piazza a Roma, a piazza del Popolo per 'Friday for Future' e alle 12 parlerà dal palco.

Greta ieri ha ribadito la sua ricetta per risolvere la crisi climatica. "Dobbiamo pensare come chi ha costruito le cattedrali, partire dalle fondamenta per poi arrivare al tetto" ha detto l'attivista, citando anche Notre-Dame come esempio di capacità di mettersi insieme per risolvere un problema in poco tempo. "Notre Dame è andata a fuoco ma in 24 ore sono stati raccolti moltissimi fondi per ricostruirla - ha spiegato -. Quando decidiamo di compiere un atto, dobbiamo agire per raggiungerlo".

#FridaysforFuture è una protesta contro i cambiamenti climatici che avviene nell'anno, il 2019, che si classifica al terzo posto tra i più caldi del pianeta, con una temperatura media del primo trimestre sulla superficie della Terra e degli oceani superiore di 0,90 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo (banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre).

Solo il primo trimestre del 2016 e quello del 2017 erano risultati più caldi da quando sono iniziate le rilevazioni dal 1880 a conferma della tendenza al surriscaldamento del Pianeta. Un'anomalia che si fa sentire anche in Italia dove le temperature minime sono state di 0,76 gradi superiori alla media durante il trimestre, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.