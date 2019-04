Ponte Pasqua, traffico e divieti

(FOTOGRAMMA)

Pasqua in arrivo, con il suo potenziale di traffico su strade e autostrade. Dalle 14 è attivo il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t che permarrà fino alle 22. Poi sarà di nuovo attivo sabato 20 dalle 9 alle 16. Secondo quanto comunica la polizia, "si conferma la presenza di traffico in uscita dai principali centri urbani".

Per quanto riguarda la situazione sulla rete autostradale, si segnalano sulla A1- direzione sud code a tratti tra bivio A1/tangenziale ovest di Milano e Lodi, tra Casalpusterlengo e bivio A1/diramazione Fiorenzuola, tra bivio A1/A11 e Incisa – Reggello, tra Chiusi e Fabro e tra nodo A1/diramazione Roma Sud e Valmontone; A4- direzione est: code a tratti tra nodo di Pero e Milano est e tra Brescia ovest e Sirmione; A7 –direzione ovest: coda tra Busalla e bivio A7/A12; A10- direzione ovest: code tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, tra Varazze e bivio A10/fine complanare Savona; A14 – direzione sud: code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro; A22 – direzione sud: coda di 2 km tra dogana del Brennero e Vipiteno e coda di 2 km tra Carpi e bivio A22/A1 e code a tratti tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord.

Inoltre, al Traforo del Monte Bianco è stata segnalata una coda in corrispondenza del piazzale francese, verso Courmayeur, con tempo di attesa previsto di due ore e quindici minuti.

METEO - Per quanto riguarda il meteo, secondo lo scenario elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, fino a domenica tempo generalmente stabile: i venti tenderanno a rinforzare da sud-est sulle due isole maggiori, specie sulla Sardegna, con temperature in lieve generale aumento.

Sabato 20: tempo stabile e soleggiato con venti orientali sostenuti sulla Sardegna, in aumento fino a tesi orientali sulla Sicilia meridionale; venti deboli sud-orientali sulle altre Regioni. Le temperature massime registreranno un lieve aumento.

Domenica 21: nuvolosità in aumento, specie sulle Regioni occidentali, cielo poco nuvoloso altrove. Rinforzo dei venti sulle due isole maggiori e in aumento su tutta la Penisola. Temperature massime in lieve diminuzione.

Lunedì 22: per Pasquetta tempo inizialmente poco nuvoloso con possibilità di piogge al Sud dal pomeriggio e in estensione al Centro e al Nord-Ovest in serata. Si prevedono venti forti di scirocco sulle due isole maggiori e si registrerà un aumento delle temperature.

TRENI - Saranno oltre 15 milioni le persone che viaggeranno sui convogli Trenitalia durante le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio. In particolare, i passeggeri si muoveranno con Frecce, InterCity e treni regionali di Trenitalia, in particolare nei giorni di maggiore flusso tra cui 22, 25 e 28 aprile e 5 maggio per turismo, svago e gite di un solo giorno. Per tutto il periodo, Trenitalia potenzierà con 2mila persone al giorno i servizi di assistenza, vendita e di informazione nelle principali stazioni e a bordo treno. In cima alla classifica delle mete preferite ci sono le località del Sud Italia e le grandi città d’arte: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

CONSIGLI AGLI AUTOMOBILISTI - La Polizia invita poi "i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico". Si raccomanda poi di "evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini e adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta". Alcol e droghe, ricordano le autorità, "sono incompatibili con la guida".

Per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti www.cciss.it, applicazione iCCISS per smartphone e il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo (pagina 640). Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) e usare il numero unico 800.841.148 del servizio clienti.