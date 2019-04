Riace, Riesame conferma divieto dimora a Lucano

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Provvedimento che ricade nell'ambito dell'inchiesta 'Xenia' della Procura della Repubblica di Locri sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. Il 27 febbraio scorso la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza con cui il riesame avevano respinto il ricorso dei difensori di Lucano, rinviando gli atti, per una nuova pronuncia al Tribunale, che questa sera ha confermato il divieto. Ora ci vorranno trenta giorni per leggere le motivazioni del Riesame.