Bimba muore soffocata da wurstel

Muore soffocata da un wurstel a due anni. La piccola Letizia si trovava a casa della nonna a Campagna (Salerno) quando si è consumata la tragedia. Inutili i primi soccorsi e la corsa in ospedale ad Eboli (Salerno). Per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sotto choc la comunità di Campagna. Il sindaco Roberto Monaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.