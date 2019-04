Madre prende a pugni figlio 11enne e lo manda all'ospedale

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Aggredisce il compagno e il figlio minorenne, preso a pugni e finito in ospedale: per questo una 43enne bielorussa è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta sul numero di emergenza 112, un equipaggio del nucleo radiomobile dell'Arma di Firenze è stato inviato presso un'abitazione di via Borghini per l'ennesima aggressione scatenata dalla donna nei confronti dei familiari.

I militari hanno trovato due bambini scossi e impauriti per il comportamento aggressivo della madre, in stato di alterazione per l'uso smodato di alcool. Il bimbo più grande, 11 anni, figlio di una precedente relazione della donna, era stato accusato, tra l'altro, dalla donna di averle nascosto una carta di credito e per questo lo aveva chiuso in un armadio dopo averlo preso a pugni e colpito in particolare alla schiena. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno fatto emergere che quello di ieri non è il primo caso di aggressione da parte della donna. Il compagno aveva denunciato più volte in passato il comportamento violento della bielorussa, iniziato dal 2014; molte delle querele sono state poi ritirate. Al termine delle operazioni, la 43enne è stata dichiarata in stato di arresto per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del figlio e trasferita nella casa circondariale di Firenze Sollicciano.