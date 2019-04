Uccide padre a martellate, poi si lancia da balcone

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha colpito il padre 91enne più volte alla testa con un martello e poi si è lanciato dal balcone. L'anziano, trovato in condizioni disperate dal 118, è morto dopo l'arrivo in ospedale mentre il figlio, 51 anni, è ricoverato con diverse fratture all'ospedale San Martino di Genova. E' accaduto la notte scorsa intorno alle 4 nel quartiere Molassana di Genova.

Il 51enne, che si è lanciato dal terzo piano, è stato trovato a terra in strada in via Salvo D'Acquisto e soccorso dal 118. Quando gli agenti delle Volanti della polizia sono entrati in casa hanno visto l'anziano in gravissime condizioni.

Da una prima ricostruzione sembra che il 51enne, che sarà arrestato per omicidio, soffrisse di depressione.