Spaccio di droga vicino a scuole, sgominata banda

"Da mesi, spacciavano a cielo aperto tra i vicoli del centro storico, riversando grossi quantitativi di hashish e marijuana tra giovani e giovanissimi, all’uscita di scuola o all’ora dell’aperitivo". E' in corso una vasta operazione antidroga, denominata 'Piazza Pulita', condotta da oltre 100 Carabinieri che stanno eseguendo arresti e perquisizioni nei confronti di una banda di gambiani e nigeriani . Sequestrato anche un quantitativo di hashish e marijuana.

Passati al setaccio anche gli immobili fatiscenti ed abbandonati che venivano utilizzati dall’organizzazione "per nascondere le dosi destinate alla vendita".

La banda "agiva con grande violenza", come spiegano gli inquirenti, "tant'è che le telecamere dei Carabinieri, in più occasioni, hanno potuto filmare gli spacciatori anche mentre spaccavano bottiglie di vetro in testa ai giovani clienti". "Il provvedimento si è reso indispensabile anche a seguito delle forti tensioni che si erano registrate nel centro storico tra la onesta ed operosa comunità di senegalesi e gli spacciatori, ritenuti responsabili di un insostenibile stato di degrado tra i vicoli della città", dicono ancora gli investigatori.