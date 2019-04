Chiesti 12 anni per ‘re dell’eolico’ Nicastri

PImmagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

La condanna a 12 anni di carcere è stata chiesta dalla Dda di Palermo per l’imprenditore Vito Nicastri, il ‘re dell’eolico’ coinvolto nell’inchiesta per corruzione che vede indagato anche il sottosegretario Armando Siri. Nicastri è accusato di concorso in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Il processo in cui è imputato è denominato ‘Pionica’. L’operazione 'Pionica' prende il nome da una contrada di Santa Ninfa dove c’è un’azienda di 60 ettari appartenuta ai Salvo di Salemi comprata a un’asta giudiziaria e poi rivenduta a prezzo maggiorato.