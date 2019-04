Savona, due donne disperse vicino a torrente

(FOTOGRAMMA)

I vigili del fuoco sono intervenuti martedì sera per la ricerca di due persone disperse a Savona in via Cimavalle. Si tratterebbe di due donne che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro. A dare l'allarme una terza persona, un uomo, che era insieme a loro.

Sul posto i vigili del fuoco, forze dell'ordine e di rinforzo il nucleo sommozzatori inviato da Genova.