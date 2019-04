'Onore a Mussolini', striscione ultrà laziali a Milano

Immagini di repertorio (Fotogramma)

Uno striscione con su scritto 'Onore a Benito Mussolini' srotolato in centro a Milano alla vigilia del 25 aprile, la cui paternità sarebbe da attribuirsi ai tifosi laziali nel capoluogo lombardo per la partita di stasera di Coppa Italia contro il Milan. Sullo striscione appare infatti la scritta Irr, gli 'Irriducibili', come si definiscono i tifosi laziali. E' successo all'ora di pranzo in corso Buenos Aires, a due passi da Piazzale Loreto. Il blitz è durato poco: quando è intervenuta la polizia, a seguito di una segnalazione, non c'era più nessuno.

Gli ultrà della Lazio, intanto, potrebbero essere denunciati per "manifestazione fascista", ipotesi di reato prevista dall’articolo 5 della legge Scelba. Prima di iscrivere formalmente il fascicolo, la procura di Milano dovrà ricevere un’informativa dalla Digos che è al lavoro per identificare i tifosi che si sono dati appuntamento vicino a piazzale Loreto.

"Se c'è scritto Irr allora sono gli Irriducibili, gli ultras della Lazio. Non c'è nulla di organizzato, il tifo della Lazio è così, una cosa spontanea. Sono orgoglioso di questo" dice Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, capo degli ultras della Lazio, contattato dall'Adnkronos.

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che interviene sui social, "anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto ciò spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica però". "Milano - sottolinea Sala - è e resterà sempre una città profondamente antifascista".