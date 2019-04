Fiammata a 30°

(Fotogramma)

Fiammata estiva e temperature prossime ai 30 gradi. E' lo scenario che investirà alcuni settori del Centro e del Sud nella giornata del 25 aprile, dove il clima sarà particolarmente caldo, con valori eccezionali su alcune zone della Sicilia. Lì, scrivono gli esperti di 'IlMeteo.it' si potrà facilmente toccare temperature prossime ai 30°C.

Farà decisamente caldo anche su molte altre regioni, come la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Puglia, dove di giorno si potranno pure accarezzare i 27/28 gradi. Un discorso solo leggermente diverso può essere fatto per il Nord dove, sebbene il clima possa risultare tutto sommato gradevole, qualche nuvola in più, spinta dalle correnti atlantiche, mitigherà la calura.

Il quadro meteorologico comincerà a perdere energia già da domani quando una nuova perturbazione atlantica, costringerà i termometri a scendere sulle regioni centro-settentrionali, mentre continuerà a fare sempre caldo al Sud.

Un'ulteriore attenuazione della calura coinvolgerà anche il Sud nel corso del prossimo weekend per effetto di un vortice di bassa pressione che convoglierà correnti più fresche oceaniche, con conseguente generale calo delle temperature.