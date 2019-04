Perché si festeggia il 25 aprile

Foto Anpi

Oggi in Italia si celebra la 'Festa della Liberazione', la festività nazionale istituita nel 1949 per ricordare la fine del regime fascista e dell'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale, simbolicamente associata al 25 aprile 1945. In quella data infatti avvenne la liberazione dall'occupazione nazifascista delle città di Milano e Torino, sebbene la guerra continuò ancora per qualche giorno, fino ai primi di maggio.

La giornata ha assunto nel tempo un alto valore simbolico divenendo l'emblema della Resistenza militare e politica attuata sul territorio italiano dalle forze partigiane. Con un decreto legislativo del governo italiano provvisorio datato 22 aprile 1946 il 25 aprile venne dichiarato per la prima volta 'festa nazionale' limitatamente all'anno 1946, prima di essere ufficialmente riconosciuto come giorno festivo tramite la legge n. 260 del maggio 1949, presentata da Alcide De Gasperi in Senato nel settembre 1948, in quanto "anniversario della liberazione".