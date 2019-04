Pestaggio e rapina, denunciati 5 militanti di Forza Nuova

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Denunciati e perquisiti in mattinata cinque militanti di Forza Nuova per un'aggressione avvenuta a Milano ai danni di un uomo lo scorso 29 marzo. La polizia ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura di Milano dopo le indagini svolte dalla Digos della Questura di Milano.

Quella sera la vittima, mentre rincasava, ha avuto un alterco con i militanti, intenti ad affiggere manifesti politici lungo la via Strambio. Alcuni dei ragazzi presenti, come riportato in denuncia e accertato dalle immagini video esaminate dagli agenti, lo hanno insultato e colpito con calci, schiaffi e spinte. Poi, uno di loro si è preso anche il cellulare della vittima, caduto dalla tasca durante la colluttazione. La vittima ha riportato diverse contusioni, giudicate guaribili da personale medico in sette giorni.