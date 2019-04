Prof cade da terzo piano liceo, è in codice rosso

(Fotogramma)

Un professore è precipitato dal terzo piano di un liceo nel quartiere Eur a Roma. E' accaduto stamattina e sul posto sono al lavoro i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il docente è precipitato da una finestra. E' stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, dove si trova in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.