Bimba muore travolta da cancello

Una bambina di 3 anni e mezzo è morta nel primo pomeriggio travolta da un cancello, mentre si trovava all'interno di un parco pubblico a Lerici, nello spezzino. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 16. La piccola si trovava al parco, insieme al nonno e a uno zio. Secondo le prime ricostruzioni un cancello di ferro, una pesante struttura di 2 metri per 4, per motivi da chiarire si sarebbe sganciato colpendo la bambina. Sul posto sono intervenuti il 118, con un'automedica e i vigili del fuoco: allertato l'elisoccorso la piccola è stata trasportata a Romito Magra per il trasferimento all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ma nonostante i tentativi la bambina è deceduta durante il trasporto per le ferite riportate. Il nonno della piccola è stato soccorso per un trauma al volto, riportato mentre tentava di sollevare il cancello e soccorrere la nipote, lo zio ha accusato un malore. Nel parco sono intervenuti anche i carabinieri della Spezia che hanno messo sotto sequestro l'area e stanno procedendo ai rilievi. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.