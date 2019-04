(Fotogramma)

Tracollo termico in agguato. Un vortice colmo d'aria molto fredda in discesa dal Nord Europa si appresta a interessare il nostro Paese con l'intento di provocare un generale cambiamento sullo scenario climatico. Le temperature potranno calare bruscamente in sole 24 ore. Il vortice di bassa pressione colmo di aria fredda, scrivono gli esperti di 'IlMeteo.it'. farà sentire i suoi effetti in due fasi fra oggi e domani.

La parte finale del weekend infatti, sarà contrassegnata da una domenica di tempo instabile che porterà già a un netto abbassamento dei termometri specie sul Nord Est e su tutta la fascia adriatica, dove le temperature massime potrebbero calare anche di 7-8°C sotto lo sferzare di venti dei Bora e di Tramontana. Il freddo sarà anche accentuato dal 'Wind Chill', quel fenomeno per il quale, in presenza di vento, la temperatura percepita dal nostro corpo risulta essere inferiore di quella reale. Ma le temperature si abbasseranno anche sul resto del Paese nonostante la diminuzione risulterà meno importante grazie al maggior irraggiamento solare.

Un ulteriore e generale raffreddamento si avvertirà altresì con l'inizio della nuova settimana. Domani, complice la fase di brutto tempo che continuerà a colpire soprattutto il Nord Est e il versante adriatico, le temperature massime potrebbero scendere fino a oltre 10 gradi rispetto alle giornate precedenti. Sulle pianure dell'Emilia e del Veneto, ad esempio, si passerà dai 21-22°C del Sabato ai 9-10°C previsti per Lunedì.

Nette differenze anche al Centro, dove, le maggiori diminuzioni, si registreranno in particolar modo sui versanti adriatici, i quali, geograficamente più esposti ai venti freddi nord orientali. Anche qui, dunque, le temperature perderanno parecchi gradi, come del resto sulle regioni meridionali dove le differenze potrebbero risultare anche maggiori se confrontate con i valori decisamente meno freddi misurati nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi.