Frontale auto-furgone, morto ex presidente municipio Ostia

(Foto dal profilo Facebook di Esterino Montino)

Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via Ostiense all'altezza di Ostia Antica. La vittima è Roberto Ribeca, 72 anni, ex presidente dell'allora XIII Circoscrizione (ora X Municipio), come confermato dalla Polizia locale di Roma Capitale. L'uomo era alla guida della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un furgone. A bordo dell'autocarro un cittadino rumeno di 43 anni condotto in codice rosso all'Ospedale Grassi di Ostia. Quest'ultimo, a quanto pare, sarebbe stato ubriaco: sottoposto al test sull'assunzione di sostanze alcoliche una volta ricoverato, è risultato positivo.

Il 43enne è stato denunciato per omicidio stradale con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza.

"Questa notte è venuto a mancare Roberto Ribeca. Era una persona speciale per me: collega e amico. È stato Presidente del Municipio e ancora oggi portava avanti battaglie per affermare le sue idee. È stato una guida per tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Mi stringo in un abbraccio alla famiglia. Ciao Roberto, non ti scorderò, mi mancherai!", scrive su Facebook Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio.

“Roberto era un amico e un compagno da lunghissima data. E’ stato un politico e un amministratore appassionato ed onesto. Presidente della circoscrizione di Ostia negli anni ’80 e militante del PCI di cui era stato segretario per il litorale, era conosciuto e stimato da tutti per il suo impegno e la sua passione. Da sempre fautore dell’autonomia di Ostia da Roma, era venuto qualche settimana fa in Comune da me per parlarmi della sua idea di un Comune del Litorale romano. La sua perdita è per me motivo di profondo dispiacere e dolore come amico e come politico", si legge nel post di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.