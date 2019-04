Omicidio Ramelli, gli organizzatori: "Corteo si farà"

(Fotogramma)

"Non capiamo a che gioco stia giocando la questura: noi vorremmo evitare fino alla fine qualsiasi tensione, ma nonostante tutta la buona volontà e i buoni intendimenti probabilmente ci troveremo nella condizioni di dover disobbedire alle prescrizioni del questore". A dirlo all'Adnkronos è Marco Carucci, delegato del comitato organizzativo dell'iniziativa che si terrà stasera alle 20 in piazzale Susa per ricordare Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi. Sempre oggi nei giardini di via Bronzino, La Russa e il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala - senza fascia - hanno deposto una corona per ricordare il militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia. Qualsiasi corteo è stato, invece, vietato, ma i militanti dell'ultra destra si chiedono perché "sia stato invece permesso un corteo a chi manifesta dichiaratamente contro di noi ed è anche pronto allo scontro se noi fossimo autorizzati a sfilare".

La questura "ha cambiato il percorso all'unico corteo autorizzato, ma in termini di gestione dell'ordine pubblico è singolare: gli antifascisti sfileranno a neanche un chilometro da noi", sottolinea ancora Carucci.

Quello che si augura il delegato è che non accada nulla: "Vorremmo - dice - evitare fino alla fine qualsiasi possibile contrasto o tensione in piazza, anche perché la giornata ha per noi un valore simbolico, spirituale e sacrale. Cercheremo di trovare soluzione per muoverci pacificamente verso via paladini. E' ovvio - conclude - che ci auguriamo che anche da parte delle autorità presenti ci sia altrettanto buon senso".

SALA - "E' un pezzo della nostra storia" ricorda il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "E' stata una pagina triste, sbagliata e condannabile, quindi è giusto che io sia qua". "Io non posso che associarmi alla decisione del prefetto, a cui sta la decisione rispetto all'ordine pubblico. Mi posso trovare anche io ad essere non allineato con le decisioni di Prefettura e Questura, ma diverso è non rispettarle", dice riferendosi alla decisione di non concedere l'autorizzazione al corteo. "Sono preoccupato e nessuno deve alzare la tensione, non è questo il momento, da una parte e dall'altra", dice riferendosi agli ultimi episodi di tensione. "Noi politici abbiamo questa responsabilità: riportare il dialogo alle regole del civile dibattito ed evitare di far sì che sfocino in atti vandalici e in oltraggi alla memoria, anche rispetto a quello che è successo oggi con Ramelli".

SALVINI - "Ricordo un ragazzo massacrato a sprangate per un'idea" ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La violenza non è mai la soluzione da qualunque parte arrivi per risolvere problemi o divergenze di idee. Mi auguro che tutto venga fatto nel rispetto della legge". "Penso che nessuno si offenda se viene ricordato uno studente massacrato a sprangate perché aveva un'idea diversa rispetto a qualcun altro", sottolinea il vicepremier. "Ringrazio questore e prefetto che stanno facendo l'impossibile per garantire la libertà delle idee che è sacra", aggiunge Salvini ribadendo l'auspicio "che tutto venga fatto rispettando la decenza, il buon gusto e le leggi". A chi chiede se ci dovessero essere striscioni inneggianti al fascismo, "Ci saranno le forze dell'ordine che faranno applicare le leggi".

LA RUSSA - "Quello che non si può fare è vietare un corteo, vorrei vedere quale è l'ultimo corteo dei centri sociali che è stato vietato e vorrei vedere l'ultima volta che c'è stato un incidente commemorando Ramelli: mai, chiunque l'abbia commemorato". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, interviene alla commemorazione del giovane studente a 44 anni dal suo omicidio. Per motivi di ordine pubblico il corteo è stato vietato, ma per La Russa occorre trovare una formula perché lo studente ucciso venga "ricordato in maniera più condivisa possibile. Dall'anno prossimo bisognerà cercare forme di condivisione perché Sergio rappresenta non solo la destra, e men che meno l'estrema destra, è l'immagine dell'opposizione a una violenza dura e cattiva, che c'è stata e che può ancora esserci". "Io non credo che ci sia bisogno di fare il saluto romano per ricordare Sergio Ramelli", ma "non credo che sia questo il motivo per cui viene vietato il corteo". Il corteo "viene vietato perché c'è una strumentalizzazione necessaria a una certa sinistra". "E' offensivo - aggiunge - mettere accanto alla commemorazione di Sergio Ramelli quello che 40 ragazzi in piazzale Loreto, venuti da un'altra città, hanno ritenuto in maniera folcloristica e sbagliata di fare. E offensivo che voi facciate domande su questo", nel giorno in cui si commemora "un ragazzo assassinato barbaramente sotto casa".