Sicilia, voto e ballottaggi

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Amministrative in 34 comuni della Sicilia: alle urne è andato a votare il 58,42% degli elettori. Il comune più virtuoso è risultato Brolo, nel Messinese, dove ha votato il 78,12% degli aventi diritto; fanalino di coda Santa Elisabetta, nell'Agrigentino, con il 34,12%. Nell'unico comune capoluogo, Caltanissetta, ha votato il 56,70% (era stato il 64,86 alle precedenti elezioni); a Gela il dato si è attestato al 58,40% (era stato il 68,60%) mentre a Castelvetrano, nel Trapanese, ha votato il 55,28% (il dato era stato del 75,29%). E ancora a Mazara del Vallo il 65,02% (72,74%); a Bagheria, nel Palermitano, il 58,47% (63,85%); e a Monreale il 59,16% (68,59%).

CALTANISSETTA - Quando sono stati scrutinati 51 seggi su 56, a Caltanissetta si profila sempre di più un ballottaggio tra il centrodestra e il M5S: Michele Giarratana è al 37,47 per cento seguito dal grillino Roberto Gambino al 20,05. Al terzo posto, Salvatore Messana del centrosinistra (17,68).

GELA - Si profila il ballottaggio anche a Gela tra il candidato sindaco Lucio Greco (per ora al 36 per cento) appoggiato da liste civiche, vicine a Pd e Forza Italia, e il leghista Giuseppe Spata (al 31 per cento). Al terzo posto, con circa il 15 per cento, il candidato del Movimento Cinque Stelle Simone Morgana.

ACI CASTELLO - Ad Aci Castello, piccolo comune del catanese, è stato invece eletto al primo turno Carmelo Scandurra, sostenuto da Pd e da alcune liste civiche. Ha vinto sulla candidata del centrodestra Ignazia Carbone e su quello M5S Antonio Bonaccorso.

TORTORICI - Eletto anche il sindaco di Tortorici, piccolo centro del messinese: Emanuele Galati Sardo (Uniti per cambiare Tortorici) ha sconfitto dopo un testa a testa il candidato Antonio Paterniti Mastrazzo.

BORGETTO - Elezione conclusa anche a Borgetto, piccolo comune del palermitano sciolto per mafia: è stato eletto l'ex sindaco Luigi Garofalo con il 41% dei voti. Ha battuto, come risulta dal sito della Regione, Anna Maria Caruso del M5S (32%) e Marco Briguglio (26%).

CINISI - Giangiacomo Palazzolo è stato rieletto sindaco: i dati non sono ancora ufficiali ma il sindaco uscente, nella notte, ha già festeggiato con i suoi sostenitori: ha superato il 64% di preferenze; a seguire, ma molto staccato, Giuseppe Manzella che si ferma poco sotto il 23%.

BAGHERIA - Flippo Tripoli è il nuovo sindaco di Bagheria, nel palermitano, amministrato da Patrizi Cinque, eletto cinque anni fa con il M5S ma poi autosospeso dopo i problemi giudiziari. Tripoli ha battuto il candidato del centrodestra Gino Di Stefano, appoggiato anche dalla Lega, superando al primo turno la soglia del 40 per cento (dati ancora non definitivi). Staccati Romina Aiello del Movimento 5 Stelle, Antonio Belvedere della lista 'Cento passi per Aspra e Bagheria' e a seguire Alessandra Iannì.

CASTELVETRANO - Intanto c'e soddisfazione nel M5S per il risultato ottenuto: il Movimento va al ballottaggio a Caltanissetta, unico capoluogo provincia, e anche a Castelvetrano, paese di Matteo Messina Denaro. "La Lega in Sicilia - fanno sapere fonti 5S - è stata battuta dal MoVimento ovunque, a dimostrazione del fatto che quando non corre con il centrodestra è sempre dietro il M5S".

M5S - "Soddisfazione - aggiungono - anche perché nelle comunali in Sicilia andiamo al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia che va al voto: Caltanissetta". E, concludono le fonti, "a dimostrazione dei nostri anticorpi e della coerenza sempre mostrata sulla legalità e la lotta alla mafia, il M5S va al ballottaggio anche a Castelvetrano, comune di Matteo Messina Denaro".