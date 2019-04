Blitz antimafia e 26 arresti, fatta luce su omicidio esponente Dc

(FOTOGRAMMA)

Blitz antimafia nel Catanese. I carabinieri hanno inflitto un duro colpo al clan dei 'Tuppi', operante nel territorio dei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, confederato con la famiglia mafiosa dei Mazzei, storicamente affiliata a Cosa Nostra. Ventisei le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Catania su richiesta dalla Dda e eseguite tra il capoluogo etneo e Reggio Calabria. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione in concorso, furto, ricettazione e riciclaggio in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, trasferimento fraudolento di valori e corruzione con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini hanno anche consentito, a 28 anni di distanza, di fare luce sull'omicidio del consigliere comunale Paolo Arena, esponente di spicco della Dc etnea, ucciso a Misterbianco a colpi di fucile il 28 settembre 1991. Si tratta di uno dei delitti commessi durante la guerra di mafia degli anni '80 e '90 fra il clan dei 'Tuppi' e quella dei Malpassotu'. L’ordinanza ha anche disposto il sequestro di conti correnti, beni immobili e attività commerciali per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.