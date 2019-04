Circolare Salvini: più controlli su centri culturali islamici

Immagine di archivio (FOTOGRAMMA)

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato la circolare destinata a prefetti per aumentare i controlli e il livello di attenzione intorno ai luoghi di aggregazione di cittadini islamici.

In particolare, nella circolare, il Viminale "raccomanda ai prefetti di 'riservare una cura particolare alle dimensioni di elezione del proselitismo', sottolineando come in questa categoria rientri la variegata realtà dei centri di aggregazione e delle associazioni culturali asseritamente ispirate alla fede musulmana, distribuite su tutto il territorio nazionale ma concentrate soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Sicilia e Toscana. Una presenza in aumento, contraddistinta da differenti ideologie di riferita matrice religiosa, in certi casi orientata a una strumentale interpretazione radicale e intransigente dell’Islam".

SALVINI - La minaccia jihadista può essere "incarnata anche da singoli radicalizzati istigati dal messaggio propagandistico", perciò, si legge nella circolare, "occorre riservare una cura particolare alle dimensioni di elezione del proselitismo".