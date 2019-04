"In difficoltà barca con 20 migranti"

(AFP PHOTO)

"Via Navtex Malta Radio ha comunicato alle 21:20 una segnalazione delle 14:10 da parte di Mrcc Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso". Lo scrive su Twitter 'Mediterranea Saving Humans', la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio fa azione di monitoraggio e denuncia nel Mediterraneo.