Stupra la ex e invia video ai conoscenti

Non accettando la fine della relazione, non solo avrebbe perseguitato la ex con telefonate e messaggi di ogni genere, oltre a pretendere tutti i soldi che le aveva dato durante la relazione sentimentale. Ma l'avrebbe anche costretta ad avere rapporti sessuali, videofilmati con lo smartphone e poi inviati a persone conoscenti.

Un imprenditore edile di Afragola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri di Caivano (Napoli) nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nata dalla denuncia di una giovane madre, stuprata, nonché vittima di estorsioni ed attività persecutorie (stalking) da parte del suo ex con il quale aveva deciso di interrompere la relazione lo scorso inverno.

Al momento sono in corso indagini per verificare se i video sono finiti in rete, così come accaduto nella vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza diventata il simbolo di una nuova norma, varata dalla Camera dei deputati contro il 'revenge porn', ovvero la diffusione di immagini girate nell'intimità, che da oggi è un reato specifico, con una pena massima fino a sei anni.