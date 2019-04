Stupro Viterbo, prima notte in carcere

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

dall'inviata Sara Di Sciullo

Previsti in mattinata gli interrogatori di garanzia di Francesco Chiricozzi - consigliere comunale di Casapound di Vallerano (Viterbo) - e dell'altro militante, arrestati per lo stupro di una donna di 36 anni nel pub 'Old Manners' di Viterbo. I due, che sono stati espulsi dal movimento, dovrebbero rispondere alle domande degli inquirenti, ma non è neppure escluso che alla fine decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere. Gli arrestati, assistiti dagli avvocati Giovanni Labate, Domenico Gorziglia e Marco Mazzatosta, sono rinchiusi nel carcere Mammagialla di Viterbo. I due "sono molto provati" afferma all'AdnKronos l'avvocato Labate.

E' stata la donna, ancora sotto choc, a recarsi la mattina del 12 aprile al pronto soccorso e a raccontare la violenza subita nella notte. E' scattata subito la segnalazione da parte dei sanitari alla polizia che ha raccolto il racconto della 36enne. L'orribile violenza subita, per almeno un paio d'ore, è stata ripresa anche con i cellulari e proprio i filmati trovati nei telefonini dei due indagati sono stati determinanti per la richiesta dell'arresto.