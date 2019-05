Picchiato da bulli, carcere per i 6 minori

(G^FErmo immagine)

E' stato confermato l'impianto accusatorio per i 6 minorenni accusati di aver preso parte ai raid ai danni di Antonio Cosimo Stano. E il gip Paola Morelli non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito il 30 aprile scorso nei confronti dei minorenni indagati "per difetto del requisito del concreto pericolo di fuga" ma ha applicato la misura della custodia cautelare presso l’istituto penale minorile di Bari dove resteranno a disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.

Per lo più "dispiaciuti", in lacrime davanti agli inquirenti, sono stati incastrati dai filmati che loro stessi hanno girato. Il gip si pronuncerà ora per i due maggiorenni, uno dei quali nell'interrogatorio di convalida oggi ha sottolineato il proprio ruolo marginale nella vicenda.