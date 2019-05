Trans aggredita con bastone chiodato

(Fotogramma)

Un 39enne di Giugliano, in Campania, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dei vicini di casa, una transessuale 29enne e la compagna 58enne. I militari sono intervenuti d'urgenza dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato il 39enne mentre era in evidente stato di agitazione e brandiva un bastone di legno di 90 centimetri con 3 chiodi arrugginiti conficcati colpendo la transessuale 29enne mentre la moglie dell'aggressore, 34enne, cercava di riportarlo alla calma.

Nel corso delle indagini è emerso che da circa due mesi i coniugi, per motivi verosimilmente legati all’omofobia, avevano assunto nei confronti dell'altra coppia una serie di comportamenti persecutori: insulti, minacce verbali e sui social, dispetti vari. All’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, i medici hanno riscontrato alla 29enne una "contusione ed un taglio al dorso e alla mano sinistra guaribili in 10 giorni", mentre all’aggressore alcune contusioni guaribili in 3 giorni e alla moglie traumi a della mano sinistra guaribili in 4 giorni. Il bastone è stato sequestrato ed il 39enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.