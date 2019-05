Mantova, precipita elicottero

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un elicottero è precipitato questa mattina a Pegognaga, in provincia di Mantova. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Il bilancio parla di una vittima. L'area, spiegano i soccorritori, "non è ancora agibile per la fuga di gas", dovuta all'impatto. Restano sul posto un'ambulanza e un'automedica.