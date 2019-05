Modena, scontri prima comizio Salvini

Matteo Salvini (IPA/Fotogramma)

Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell’ordine a Modena, in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini, che si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di ragazzi, presenti al presidio del centro sociale 'Spazio Guernica' all’entrata del parco Novi Sad, al grido "liberiamoci dal razzismo" è partito un lancio di sassi contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata ed è stata condotta in Questura.

Quella del parco Novi Sad non è l’unica contestazione annunciata a Modena in vista dell’arrivo del vicepremier: in piazza Mazzini, infatti, manifestano anche Cgil, Anpi e Arci più una parte del Pd, mentre in contemporanea andrà in scena una protesta di Ligera e un gruppo di antagonisti, non solo modenesi, si sono dati appuntamento in piazza Pomposa, poco distante dal palco del leghista.