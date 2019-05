Napoli, sparatoria in strada: ferita bimba

(FOTOGRAMMA)

Tre persone, tra cui una bambina di 4 anni, sono state ferite da colpi d'arma da fuoco nel corso di due sparatorie a Napoli, nel quartiere Poggioreale.



In piazza Nazionale un uomo, 32 anni, è stato colpito e poi portato all'ospedale Loreto Mare, dove si trova in gravi condizioni. A poca distanza dall'agguato, in via Polveriera, nello stesso momento, sono state coinvolte in una nuova sparatoria anche due persone ma non si sa se fossero insieme all'uomo: si tratta di una nonna e della nipotina.



I medici dell'ospedale pediatrico Santobono lavorano per stabilizzare le condizioni cliniche della bimba, arrivata al pronto soccorso dell'ospedale alle 17:19 con una ferita di arma da fuoco e già dalle prime valutazioni effettuate in équipe dai medici del pronto soccorso, della Chirurgia e della Rianimazione si è evidenziato che il proiettile ha trapassato i polmoni ma non ha colpito il cuore e si e conficcato in una costola. La bambina non è in pericolo di vita, secondo quanto trapela dai medici dell'ospedale pediatrico.

La piccola, giunta vigile e cosciente, è stata immediatamente trasferita nel reparto di Terapia intensiva e sottoposta a un piccolo intervento da parte dei chirurghi del Santobono, al fine drenare l'aria e il sangue presente nei polmoni e risolvere lo pneumotorace determinatosi a seguito della ferita. Le condizioni sono costantemente monitorate dai rianimatori e dai chirurghi, che stanno valutando se e quando rimuovere il proiettile. La nonna è stata portata al San Giovanni Bosco.

DE MAGISTRIS - Il sindaco di Napoli ha espresso la sua vicinanza alla bambina ferita e alla sua famiglia: "Preghiamo per la piccola bimba" che è stata "colpita da un proiettile di un vile criminale indegno di appartenere all'umanità - afferma De Magistris -. Il pensiero e la preghiera del popolo napoletano sono con il cuore per questa innocente creatura. Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia".