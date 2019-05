Salvini: "Arrestare madre che ha aggredito vicepreside"

(Fotogramma/Ipa)

"Arresto immediato per questa 'madre' violenta, massima solidarietà agli insegnanti che devono subire l’imbecillità di qualche alunno e, purtroppo, anche di qualche genitore". Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la notizia della vicepreside di Lodi aggredita ieri dalla madre di un'alunna.

"Gli insegnanti devono essere rispettati da tutti, studenti e genitori. Sempre" scrive poi in un Tweet il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Non ci sono giustificazioni per un episodio del genere. Quello che è accaduto a Lodi è gravissimo. Sono vicino alla docente aggredita".