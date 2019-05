Viterbo, morto nel suo negozio di jeans: è stato ucciso

Foto Adnkronos

di Silvia Mancinelli

E' di Norberto Fedeli, il titolare della jeanseria di via San Luca, a Viterbo, il corpo trovato alle 13,30 in un lago di sangue all'interno del negozio. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile: al momento restano aperte tutte le piste, non si esclude una rapina finita in tragedia.