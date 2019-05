Commerciante ucciso a Viterbo, un fermo

(FOTOGRAMMA)

Una persona, a quanto apprende l'AdnKronos, è stata fermata in relazione all'omicidio del commerciante di Viterbo. Il fermo sarebbe scattato nel corso di un'operazione congiunta eseguita da polizia e carabinieri.



Si tratta di uno straniero di 22 anni, bloccato a Capodimonte, paese del viterbese sul lago di Bolsena, e portato nella caserma dei carabinieri. Secondo gli investigatori potrebbe essere l'autore del delitto: sono in corso gli accertamenti del caso e il giovane viene sentito dagli investigatori e dal magistrato arrivato sul posto.

Norveo Fedeli, 74enne titolare della jeanseria in via San Luca al civico 43 a Viterbo, è stato trovato senza vita venerdì pomeriggio dalla parrucchiera accanto che, alle 13:30, vedendo la saracinesca ancora semiaperta, è entrata per accertarsi che fosse tutto a posto. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione della moglie della vittima, nella sua abitazione a pochi metri.