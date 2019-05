Muore in sala attesa ospedale, nessuno se ne accorge

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sarà l'autopsia a chiarire l'esatta causa della morte dell'uomo ritrovato cadavere nella sala d'aspetto dell'ospedale di Moncalieri. Dai primi accertamenti del medico legale a provocare il decesso potrebbe essere stato un collasso respiratorio.

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per appurare l'identità dell'uomo che quando è stato trovato era privo di documenti di riconoscimento. Al vaglio dei militari le denunce di scomparsa anche se non si esclude che possa trattarsi di un senza fissa dimora. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il fatto, come si legge su 'La Stampa', è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 maggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano era arrivato al Santa Croce 24 ore prima a bordo di un ambulanza. Alcuni clienti del centro commerciale 'Il Gigante' di la Loggia lo avevano visto seduto tra i cartoni fuori dal market e nonostante il suo rifiuto era stata chiamata un ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale.

I medici dopo le visite dalle quali non sono emerse patologie si sono offerti di fargli portare una colazione. E’ stato invitato ad aspettare ancora, ma ha deciso di andarsene firmando con uno scarabocchio il foglio di dimissioni. E’ tornato in sala d’attesa ore dopo, non si sa precisamente quando. Al mattino, verso le 9, il familiare di un paziente lo ha visto immobile. Lo ha scosso e ha chiamato i medici.