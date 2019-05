Palermo, lite a colpi di pistola

(FOTOGRAMMA)

Lite a colpi di pistola. Scoppia un litigio tra due uomini, poi uno dei due tira fuori un'arma da fuoco e ferisce l'antagonista. E' accaduto in via Re Federico, nel quartiere Zisa di Palermo. L'uomo ferito - non grave - è stato portato in ospedale.

L'uomo che ha sparato al vicino di casa, a poca distanza dal Palazzo di giustizia, è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore ha sparato almeno quattro colpi di pistola nell'androne del palazzo. All'arrivo dei carabinieri, ha subito ammesso di avere sparato al vicino di casa dopo una lite. Nelle prossime ore dovrebbe scattare il fermo per tentato omicidio.