Blitz contro immigrazione clandestina

Scatta il blitz in tre regioni contro l'immigrazione clandestina. Dalle prime ore di stamattina è in corso una vasta operazione della polizia di Bergamo, denominata 'Yuan', che ha interessato la città e la provincia di Bergamo, nonché le province di Milano e Novara e che ha portato all'arresto di dieci persone, tra le quali alcuni pubblici ufficiali. Le accuse sono favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, alterazione di documenti per determinare il rilascio di un titolo di soggiorno e plurimi episodi di corruzione.

Anche a Cagliari si è svolta un'operazione finalizzata a disarticolare un gruppo criminale di matrice bengalese dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dalle prime luci dell'alba gli uomini della Polizia di stato di Cagliari, Squadra Mobile e Digos, stanno eseguendo diversi provvedimenti restrittivi emessi dal tribunale di Cagliari a carico di un pericoloso sodalizio, in prevalenza di cittadini bengalesi, che favorivano la permanenza e l'ingresso illegale di loro connazionali attraverso l'elargizione di somme di denaro.