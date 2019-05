Noemi è stabile

(Fotogramma)

Restano sostanzialmente stabili le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita venerdì scorso in una sparatoria nella zona di piazza Nazionale, a Napoli. La bambina è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono. Nell'ultimo bollettino medico diramato dall'ospedale stamattina, si legge che "la bambina è strettamente monitorata nei paramentri vitali e sono stati effettuati esami ematochimici e strumentali che hanno evidenziato la stabilità emodinamica della paziente.

"Nelle ultime 48 ore - si legge ancora - non vi sono stati episodi di desaturazione e ipotensione che si erano presentati durante l'intervento e nelle prime 24 ore. Successivamente all'intervento chirurgico effettuato nella notte di venerdì non è stato necessario effettuare ulteriori trasfusioni". La bimba è sedata e collegata al ventilatore meccanico per il persistere dell'insufficienza respiratoria. La prognosi rimane riservata.

Intanto, i tragici momenti del ferimento della bambina sono stati catturati dalle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza installata nella zona. Nel video, pubblicato dal sito 'Si Comunicazione', si vede il killer che scavalca il corpo di Noemi scappando dopo aver colpito la vittima designata dell'agguato, Salvatore Nurcaro, 32 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare.

Dopo la fuga del sicario, un cameriere del bar davanti al quale è avvenuto l'agguato interviene per aiutare la bimba ad alzarsi. E' qui che ci si renderà conto che la bimba è stata colpita da un proiettile ed è gravemente ferita.