Spara alla moglie e la uccide

Immagini di archivio (Fotogramma)

Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite a Cave, vicino a Roma. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che, intorno a mezzogiorno, hanno sentito gli spari e hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari dell'Arma hanno trovato l'uomo con la pistola ancora fumante e la moglie morta. L'arma era legalmente detenuta.

Sembra si stessero separando: l'uomo, 59 anni, ha sparato e ucciso la donna, 45enne di origini romene, poi si è consegnato ai carabinieri. Dai primi accertamenti, non risulterebbero denunce che attestino una situazione conflittuale pregressa.