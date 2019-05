"Insulti razzisti dall'arbitro a un giocatore di colore"

La squadra del Parmonval

(di Elvira Terranova) - Insulti razzisti, anche molto pesanti, a un giovane giocatore di colore del Gambia, Kabila Colley, durante la finale regionale Juniores di calcio a Ravanusa (Agrigento). Ma l'arbitro non ha sospeso la partita, perché sarebbe stato proprio lui l'autore degli insulti. "Sporco negro" e ancora "negro di me..a", avrebbe detto l'arbirtro, Cristian De Caro, al giovane Kabila che gioca con il Parmonval nel campionato di calcio di Eccellenza Girone A in Sicilia. A denunciare l'accaduto, che ha annunciato una querela alla Procura di Agrigento, è Giovanni Castronovo, direttore generale della squadra di giovanissimi che segue la squadra da anni. "Kabila piangeva alla fine della partita - spiega il legale all'Adnkronos - Perché quelle offese razziste lo hanno davvero molto colpito. Era devastato". Secondo il racconto del giovane giocatore, che ha 18 anni e vive in una comunità per minori stranieri a Palermo, l'arbitro lo avrebbe più volte insultato durante la partita. "E me lo hanno confermato anche altri giocatori - dice ancora Castronovo - uno di loro si è avvicinato all'arbitro e gli ha detto di smetterla di insultarlo ma ha continuato".

"Doveva essere una splendida finale regionale juniores tra due ottime squadre - racconta Castronovo - doveva essere la giornata in cui questi ventidue ragazzi avrebbero essere protagonisti sul campo, sfidandosi lealmente, ed invece un giovanotto di 22 anni di Licata, tale Cristian De Caro ha ritenuto opportuno sovvertire ogni aspettativa nutrita da tutti gli sportivi corsi in massa nello splendido stadio Saraceno di Ravanusa", "ritenendo che il vero protagonista della gara doveva essere lui".

Castrogiovanni parla di "una prestazione arbitrale scadente, tanto da far rabbrividire tanto il presidente regionale della Figc Santino Lo Presti che i commissari dell’Aia regionale presenti alla gara" per un "rigore generoso concesso al Camaro, rigore solare negato alla Parmonval con connessa espulsione del nostro giocatore per somma di ammonizioni a seguito di una ritenuta simulazione, sospensione della gara per diversi minuti poiché un calciatore della Parmonval" ma anche perché "non indossava i parastinchi". "Per carità - dice Castronovo, che nella vita fa l'avvocato -chi fa calcio sa bene che può anche accadere che l’arbitro abbia una giornata storta, ciò che voglio segnalare è il grave, riprovevole e reiterato comportamento razzista assunto dal signor De Caro nei confronti del nostro calciatore Kabila Colley". "Lo ha apostrofato per ben due volte con le frasi “sporco negro" e "negro di me..a”. La inadeguatezza arbitrale ed i marchiani errori possono farci adirare ma da uomini di sport".

"Li accettiamo perché fanno parte (purtroppo), delle regole del gioco, le offese di natura razziale assolutamente no - denuncia ancora l'avvocato Giovanni Castronovo - La nostra società, in un programma di integrazione e socializzazione, ha tesserato quest’anno ben 5 calciatori di colore, affinché costoro possano inserirsi a pieno nella realtà palermitana e socializzare con i propri coetanei. Non possiamo assolutamente sorvolare su un fatto così grave è riprovevole".

"Ed è per questo che in qualità di legale del ragazzo e della società Parmonval depositerò presso la Procura della Repubblica di Agrigento una denuncia/querela nei confronti di questo pischello, affinché chi di competenza possa prendere i dovuti provvedimenti del caso".