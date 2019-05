Sfregia l'ex fidanzato con l'acido

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dopo un litigio in strada ha gettato dell'acido sul volto dell'ex fidanzato. E' successo ieri sera a Legnano, in provincia di Milano a un uomo di 30 anni che rischia di perdere l'occhio.

La donna si trova ora in carcere. L'accusa è di lesioni personali gravissime e atti persecutori.

L'acido ha colpito anche altre parti del corpo.

''Nessuno sconto di pena per chi commette questi reati, donna o uomo che sia, proposta di legge della Lega'', ha detto Matteo Salvini.