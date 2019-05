Raggi: "Sindaco deve essere vicino agli ultimi"

(AdnKronos)

"Credo che, se partiamo dalla legalità, noi attuiamo la democrazia quindi questo deve essere il principio da cui partire e a cui arrivare, deve essere il filo conduttore. Un sindaco deve stare vicino agli ultimi che vuol dire sia agli abitanti delle periferie di Roma, abbandonate da tempo, sia a quelli che si sentono più fragili". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di un'iniziativa al Tempio di Adriano, sul caso di Casal Bruciato. "Il mio gesto si innesta in questo discorso".

Per quanto riguarda la situazione, il questore di Roma, Carmine Esposito, ha detto che "vale solo il principio che deve essere rispettata la legge da parte di chiunque: i beni costituzionalmente protetti devono essere salvaguardati. La libertà di manifestare ma nel contempo il rispetto della legge. Naturalmente tutto quello che è accaduto a Casal Bruciato è al vaglio degli inquirenti, ci sono situazioni che sono state sottoposte alla autorità giudiziaria, ci sono delle denunce perché gli eccessi sono eccessi".

"La manifestazione del pensiero, non lo dico io, ma la Costituzione, deve avvenire in maniera pacifica. I cittadini devono essere liberi di manifestare ma nel rispetto della legge. Ci tengo a ringraziare i 'miei' poliziotti, che sono un baluardo per la democrazia".