Nuovo duro colpo ai Casamonica, 22 arresti

Altro duro colpo al clan dei Casamonica dai carabinieri. I militari della compagnia di Roma Casilina stanno eseguendo tra Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte (L'Aquila) un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Dda, dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di 22 persone, tra i quali appartenenti alla famiglia Casamonica. Si tratta di 21 ordinanze in carcere e una agli arresti domiciliari.

L’indagine, scattata a gennaio 2017, ha consentito di accertare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, strutturata su un gruppo criminale a connotazione familiare che operava principalmente in via del Quadraro e Porta Furba a Roma, entrambi gestiti dai Casamonica, punti di smistamento di cocaina al dettaglio e importanti punti di snodo dei traffici di stupefacente.

AFFARI - L’organizzazione, oltre ai capi riconducibili ai Casamonica, era costituita da altri individui, tutti italiani, ai quali il clan aveva affidato ruoli e compiti precisi: stimato un volume d’affari pari ad oltre 100.000 euro al mese.

SALVINI - "Droga e mafia, altri 22 arresti ai danni dei Casamonica, altro successo contro questi delinquenti" dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. "Grazie ai carabinieri e a chi difende gli italiani dalla droga e dalla violenza, andiamo avanti!".