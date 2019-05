Investita da moto, grave 16enne

Immagini di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Una moto ha investito una ragazza romena di 16 anni in via Crescenzio, a Roma. La giovane è stata portata in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. L'incidente è avvenuto all'angolo con via Orazio intorno alle 8:30.

Sul posto il gruppo Prati della polizia locale. Il motociclista che ha investito la giovane è un italiano di 45 anni, che era alla guida di una Honda 750.