Allagamenti e alberi caduti, donna ferita a Roma

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Una donna è rimasta ferita, intrappolata nella propria auto schiacciata da un albero caduto in via Monte Pertica, nel quartiere Prati. Non in gravi condizioni, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. E' solo uno dei disagi registrati nel pomeriggio di oggi a causa del violento nubifragio che ha messo in ginocchio la Capitale, colpita anche da una violenta grandinata. All'imbocco della Pontina, in via Cristoforo Colombo, alcuni automobilisti sono rimasti in panne per l'acqua arrivata fino all'altezza del cofano. Lettini e ombrelloni hanno invece preso il volo, intorno alle 14, a Fregene dove il forte vento ha creato più di qualche problema ai gestori degli stabilimenti balneari.