Noemi sta meglio

(Fotogramma)

Sta meglio la piccola Noemi, la bambina ferita nella sparatoria a Napoli. "Il quadro clinico della piccola N. è stabile e in miglioramento - riferisce il bollettino medico diffuso dall'ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata - La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore".