Precipita in un pozzo e muore

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri Enrico Saulle, 30 anni operaio originario di Mondragone, in provincia di Caserta. Il giovane, che lascia moglie e due figlie piccole, è precipitato in un pozzo artesiano profondo cinque metri all'interno di un terreno privato in via della Pidocchiosa, a San Cesareo, dove stava eseguendo dei lavori di potatura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Palestrina insieme ai subacquei di Roma. Il corpo stato portato all'istituto di medicina legale del polclinico Tor Vergata. Sui social tanti i commenti di cordoglio per il trentenne. La famiglia della vittima è molto nota per il ristorante a Levagnole, nel casertano, gestito dai nonni.